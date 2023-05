Vse oči uprte v Beograd, navijači Partizana pripravljajo pekel Realu

Danes bi lahko postal znan prvi udeleženec zaključnega turnirja četverice. Če bo beograjski Partizan izkoristil prednost domačega igrišča proti Realu, bo ''pometel'' s španskim favoritom in ga izločil s 3:0. V srbski prestolnici bo potekala tekma visokega tveganja, goste iz Madrida je po nedavnem incidentu, množičnem pretepu na parketu, po katerem so številni košarkarji prejeli kazen, strah za svojo varnost. V Beogradu bo tako v peklenskem vzdušju pred polnimi tribunami privržencev črno-belih odigrana tekma visokega tveganja. V Tel Avivu se bosta spopadla Maccabi in Monaco, rezultat v skupnih zmagah je izenačen (1:1). V sredo bo pestro v Kaunasu in Istanbulu.

V košarkarski evroligi bo danes v središču zanimanja dogajanje v Beogradu. Ko so v izdihljajih drugega četrtfinalnega srečanja med Realom in Partizanom pri visokem vodstvu gostov zapele pesti, vse skupaj je sprožil provokativen prekršek Sergia Llulla, se je ozračje med športnima velikanoma iz Španije in Srbije še dodatno naelektrilo.

Drugo srečanje v Madridu je zaznamoval množični pretep slabi dve minuti pred koncem. Foto: Guliver Image

Partizan je v gosteh dobil obe tekmi, danes pa ima priložnost, da si na domačem parketu v razprodani beograjski Areni z novo zmago kot prvi v Evropi priigra nastop v zaključnem turnirju četverice. Domači trener Željko Obradović bo zaradi kazni pogrešal Matthiasa Lessorta in Kevina Punterja, pri Realu ne bosta smela zaigrati Gabriel Deck in Guerschon Yabusele. Avstralec Dante Exum, žrtev rokoborskega prijema Yabuseleja, ki je bil na zadnji tekmi v Madridu z 19 točkami najboljši strelec Partizana, bi lahko kljub poškodbi stisnil zobe in stopil na parket. Takšne so vsaj zadnje napovedi iz Beograda. Pri Madridčanih pa bi lahko zaigral orjak Walter Tavares, ki v zadnjih dneh že trenira z Realom.

Na zadnjem treningu v Beogradu je treniral tudi Tavares:

Trenira i Tavares. Hramlje pomalo, ima zavoj na listu povređene noge pic.twitter.com/3qJ0F5WwJd — Marko Vlahović (@mrdzovic) May 2, 2023

Skupinsko kosilo delegacij Partizana in Reala na dan srečanja:

Zajednički ručak čelnika Partizan Mozzart Beta i @RMBaloncesto pred večerašnji meč.



Pre srdačnog razgovora, poklone su razmenili predsednik košarkaške sekcije @RMBaloncesto Juan Carlos Sánchez i predsednik #KKPartizan Ostoja Mijailović!🙌🏽@Ostoja1945 @zoransavic_bcn pic.twitter.com/BWlHRcg3dz — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) May 2, 2023

Beograjska Arena bo prepolna, v njej se bo stiskalo skoraj 25 tisoč gledalcev, navijači Partizana pa pripravljajo pekel Realu. Košarkarje kraljevega kluba v Beogradu spremljajo pripadniki specialne enote policije in skrbijo za njihovo varnost. Beograjski klub je zaprosil navijače, naj jih strasti ne ponesejo v nepravo smer. Privržence prosi, da bi današnja tekma minila v znamenju športnega navijanja.

KK Partizan Mozzart Bet apeluje na navijače da dođu u halu ranije i izbegnu stvaranje gužve. Kontrole na ulazima će biti detaljne i neće biti moguće unošenje nikakvih čvrstih predmeta.



Navijamo sportski za naš Partizan!✊🏽🖤🤍#KKPartizan #EuroLeague pic.twitter.com/kyPci8ppaz — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) May 2, 2023

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, tretje tekme:

Torek, 2. maj:

Sreda, 3. maj: