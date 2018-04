Čas za nadaljevanje evropske košarkarske poslastice

Evroliga, četrtfinale, tretje in četrte tekme

Vroči četrtfinalni dvoboji v košarkarski Evroligi se bodo nadaljevali ta teden. Fenerbahče in CSKA lahko že danes oziroma jutri prideta do zaključnega turnirja, medtem ko bosta pri preostalih dvobojih potrebni vsaj še dve tekmi. Beno Udrih danes gosti Olympiacos, Luka Dončić in Anthony Randolph pa v sredo Panathinaikos.