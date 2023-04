Samozavestni Partizan v Madridu, čustven spopad za Litovca

Za številne je poslastica četrtfinala obračun Real Madrida in Partizana. Madridčani lovijo svoj 11. naslov v evroligi, a prvi nasprotnik v boju za lovoriko bo zelo neugodna ekipa, ki jo vodi Željko Obradović. "Svojo trenersko kariero sem začel pri Partizanu, ta klub ima v mojem srcu posebno mesto. Vesel sem, da sem zdaj del te izkušnje. Naš cilj je iti tekmo za tekmo, potem pa bomo videli," je dejal Obradović.

Na drugi strani mu bo stal Chus Mateo, ki je krmilo Reala prevzel po odhodu in zdravstvenih težavah Pabla Lasa. Mateo je sicer član Reala vse od leta 2014, a to je njegova prva sezona na čelu madridskega kluba. Zdaj je skupaj s svojimi varovanci odločen, da se bodo veselili prvega naslova po letu 2018, ko se je lovorike z ekipo veselil tudi Luka Dončić, ki je takrat postal tudi MVP finalnega turnirja. "Spopadati se s takšno nalogo kot glavni trener ali kot pomočnik trenerja je velika razlika. Upam, da bomo tudi v končnici pokazali odlične igre," je bil jasen Mateo.

Šarunas Jasikevičius Foto: Reuters

Čustven spopad za Jasikevičiusa

Zanimiv spopad se obeta tudi med Barcelono Mika Tobeyja in Žalgirisom, ki si je kot zadnji zagotovil mesto v četrtfinalu. Še posebej čustvena bo serija za trenerja Barcelone Litovca Šarunasa Jasikevičiusa, ki je pred prihodom v Katalonijo vodil prav tokratnega nasprotnika v četrtfinalu. "Za nas Litovce bo to zelo čustven obračun. Zelo sem vesel za Žalgiris, zavedamo pa se, kako težka so gostovanja pri njih. Igrati proti Žalgirisu ni nikoli vesela in preprosta naloga. Evroligo je res težko osvojiti, a zavedamo se svoje priložnosti in vsega, kar nas čaka," je pred srečanjem z nekdanjim klubom dejal Jasikevičius.

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 25. april:

Sreda, 26. april:

Lestvica po rednem delu: