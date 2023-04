Pretep v Madridu, tekma končana predčasno, zmaga za Partizan

V evroligi se nadaljuje zaostren boj za zaključni boj četverice. Le dva dni po porazu v Madridu, ko je Kevin Punter v izdihljajih tekme zadel trojko za zmago Partizana nad Realom, sta se ekipi pomerila v Madridu na drugem obračunu četrtfinala, na katerem so bili izbranci Chusa Matea pod velikim pritiskom. To se je pokazalo tudi na parketu, ko so med košarkarji obeh ekip zapele pesti. Beograjčani so zmagali s 95:80 (tekma je bila zaradi številnih izključenih košarkarjev končana 100 sekund pred koncem) in jih le še zmaga loči od zaključnega turnirja v Kaunasu.

Izbranci Željka Obradovića, ki je v preteklosti pet klubov (Partizan, Joventut, Real Madrid, Panathinaikos in Fenerbahče) skupno popeljal do devetih zmag v evroligi, so na drugi tekmi povsem zasenčili papirnate favorite iz Madrida in jih ukanili s kolektivno predstavo. Minuto in 40 sekund pred koncem pa je bila tekma zaradi množičnega pretepa prekinjena. Sodniki so po njem izključili številne košarkarje, obe ekipi pa nista imeli na voljo dovolj košarkarjev, da bi dokončali tekmo.

Ko je Sergio Llull naredil grobo osebno napako nad Kevinom Punterjem, je Američan vročekrvno odreagiral. In začel se je vsesplošno kaos, preriravanje na parketu, padali so udarci. Po boksarsko sta obračunala Guerschon Yabusele in Dante Exum, ki se je ob tem tudi poškodoval. Tretja tekma bo v torek zvečer v Beogradu, eni in drugi znajo biti oslabljeni, zaradi poškodb in pričakovanih dodatnih kazni.

Najbolj učinkovit igralec srbske zasedbe je bil Avstralec Dante Exum z 19 točkami, Američan James Nunnally je prispeval 16, njegov rojak Zach Leday pa 15 točk. Pri bledih Madridčanih sta Rudy Fernandez in Hrvat Mario Hezonja dosegla po 16 točk.

Obradović: Skušal bom pomiriti ljudi v Beogradu

"Kar se je zgodilo, ni dobro za košarko, ni dobro za podobo Reala Madrida in Partizana. Kaj takega se ne sme več zgoditi," je bil po tekmi o incidentu odkrit trener Obradović. Igralci so čustveni, ampak po tekmi se vedno prijateljsko pozdravijo, pravijo. Boji se, da se bo zdaj zgodil neprijateljski sprejem Madridčanov na tretji tekmi. "Skušal bom pomiriti vse ljudi v Beogradu. Zakaj? Ker imam v Madridu prijatelje, ker je to velik klub. Želim, da se govori o košarki in ne o tem. Vedno smo spoštovali vse v Realu. V Madridu imam prijatelje. O tem bom govoril tudi v Beogradu. Skušal bom pomiriti ljudje, da bodo lepo sprejeli Real Madrid, kot so oni nas. Govoriti moramo o košarki. Ni lepšega, kot da govoriš o košarki."

Izenačeno na dvoboju Monaco - Maccabi

Košarkarji Monaca so izenačili serijo proti Maccabiju iz Tel Aviva. Pri domači ekipi blestel Jordan Loyd s 33 točkami, v gostujoči pa je Wade Baldwin IV dosegel 17 točk.

Prednost domačega igrišča pa bosta v petek še v drugo skušala izkoristiti Barcelona Mika Tobeyja, ki se je na prvem obračunu poigrala z Žalgirisom (91:69), ter Olympiacos, ki bo pred domačimi navijači še v drugo skušal zaustaviti Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja Rado Trifunović.

Ekipe igrajo na tri zmage, zmagovalci pa se bodo uvrstili na zaključni turnir, ki bo med 19. in 21. majem v Kaunasu.

Evroliga, četrtfinale, druge tekme:

Četrtek, 27. april:

Petek, 28. april: