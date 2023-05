V Beogradu na tekmi pričakujejo ganljivo slovo: solze in 20 tisoč rož

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V košarkarski evroligi bodo na sporedu četrte tekme za nastop na zaključnem turnirju. Po strelskem pohodu trinajstletnika na eni izmed srbskih osnovnih šol pričakujejo, da bo zelo čustveno tudi na večerni tekmi med Partizanom in Real Madridom. Drugo današnjo tekmo bosta igrala Monaco in Maccabi Tel Aviv. V petek se bosta pomerila Olympiacos in Fenerbahče.