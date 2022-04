Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes in v petek bodo v evroligi na sporedu druge tekme četrtfinala. Žan Mark Šiško bo z Bayernom danes poskusil presenetiti Barcelono in izid v zmagah poravnati na 1:1. Izenačenje bodo lovili tudi košarkarji milanske Olimpie, ki so na prvem obračunu klonili proti prvakom, Anadolu Efesom.