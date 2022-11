Nora trojka! Ob zvoku sirene zadel prek celega igrišča. #video

V Atenah je Partizan odigral najboljšo četrtino sezone, Panathinaikos pa najslabšo. Beograjčani so namreč povedli z 31:13. A še preden se je oglasila sirena in oznanila konec prve četrtine, je 23-letni grški branilec Panagiotis Kalaitzakis zalučal žogo prek celega igrišča. In zadel trojko, kot jo vidimo zelo zelo redko. Atenčani so nato le zaigrali nekoliko bolje in ob polčasu zaostajajo z 41:54.

A full court SPECIAL!



Panagiotis Kalaitzakis with ice in his veins! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/owuJEquclp — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 3, 2022