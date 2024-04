Bo Crvena zvezda pomagala Partizanu? Obradović jasen.

Danes in v petek bodo odigrane tekme še zadnjega kroga rednega dela v evroligi. Medtem ko bosta kluba s slovenskima košarkarjema Crvena zvezda (Mike Tobey) in Alba Berlin (Žiga) končala pri repu razpredelnice, pa bo še vroče v boju za uvrstitev v končnico tekmovanja.

Poleg Reala, ki si je že nekaj krogov pred koncem zagotovil najboljše izhodišče, in Panathinaikosa so na mestih za neposredno uvrstitev v končnico še Monaco, Barcelona, Olympiakos Pirej in Fenerbahče. Baskonia (Vit Hrabar) si je že zagotovila play-in za končnico, prav tako Virtus Bologna.

Precej zanimivo zna biti v boju za zadnje mesto v play-inu, na katerem je trenutno Anadolu Efes, za njim pa sta z zmago manj milanska Olimpia in Partizan. Efes v zadnjem krogu čaka obračun s Crveno zvezdo, ki bi torej lahko z zmago pomagala večnemu rivalu Partizanu, ki bo iskal nujno zmago proti Valencii, ob tem pa računal na ugoden razplet ostalih tekem. "Ni kaj komentirati," je o zanimivem slučaju in povezavi z Zvezdo po zadnji tekmi lige ABA dejal trener Partizana Željko Obradović. "Na tekmo z Valencio se bomo pripravljali tako, da bomo najprej spoštovali naše navijače, ki bodo zagotovo naš dodatni igralec, da bomo spoštovali sebe, nasprotnika. Na tej tekmi bomo igrali z največjimi ambicijami. To je edino, kar lahko storimo," je še dodal Žoc.

Evroliga, 34. krog:

Četrtek, 11. april:

Petek, 12. april:

Lestvica:

