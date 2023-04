Nadaljuje se ogorčen boj: kdo še v končnico?

Danes in v petek bodo v evroligi odigrane tekme zadnjega, 34. kroga rednega dela. V končnici bo zaigralo osem ekip, do zdaj imajo mesto med najboljšimi zagotovljeno Olympiacos, Real Madrid, Barcelona z Mikom Tobeyjem, Monaco, Maccabi in Partizan. Za zadnji dve vstopnici bodo obračunali Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika opravlja Rado Trifunovič, Baskonia in Žalgiris.