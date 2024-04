Legendarni Španec napovedal slovo, nadaljuje se hud boj za končnico

Do konca rednega dela evrolige košarkarje v najmočnejšem evropskem tekmovanju ločita le še dva kroga, v boju za končnico in play-in pa se obeta pravi triler. Možnosti za končnico več nima Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem, ki jo danes čaka srečanje z Olympiacosom. Odpisana je tudi že berlinska Alba Berlin z Žigo Samarjem, ki pa jo čaka srečanje s Partizanom, ki v boju za nadaljevanje evropske sezone nujno potrebuje zmage.

Trenutno je na mestih, ki neposredno vodijo v končnico, Real Madrid, ki si je po prvem delu že zagotovil prvo mesto. Po koncu te sezone je slovo od košarkarskih igrišč napovedal legendarni španski košarkar Rudy Fernandez, ki je ob svojem 39. rojstnem dnevu potrdil, da je ta sezona zadnja v njegovi profesionalni karieri. Fernandez je v evroligi odigral 344 tekem, 325 od teh v dresu Reala. "Težko je, ko slišiš besedo upokojitev, a zdaj sem na tej točki, ko sem že toliko star, da prihaja konec. Res sem hvaležen za vsa leta pri Realu, zdaj je pred mano še nekaj mesecev, v katerih bom skušal klubu pomagati na najboljši možen način," je ob napovedi konca kariere dejal Fernandez.

Realu sicer na lestvici evrolige sledijo Panathinaikos, Monaco, Barcelona, Fenerbahče in Olympiacos.

Od sedmega do desetega mesta, ki še vodi v play-in, so zgoščeni Maccabi, Virtus Bologna, Baskonia in Anadolu Efes.

