Real v Beogradu potrdil prvo mesto, Alba namučila še Efes

V pospešenem ritmu se nadaljuje hud boj za končnico v evroligi. V četrtek in v petek so na sporedu tekme 31. kroga. Za uvod je odpisana berlinska Alba z Žigo Samarjem na gostovanju namučila Anadolu Efes (85:84). V torek se je do zadnjega pogumno borila tudi z Realom Madridom, ki je tokrat igral v Beogradu in Partizana premagal z 88:76 in si tri tekme pred koncem rednega dela že zagotovil prvo mesto.