V živo: Real zaostaja pri Valencii, Dončić še čaka na vrnitev

Po uvodni tekmi, na kateri je Fenerbahče ugnal Maccabi, je postalo jasno, da si je četrtfinalno vstopnico zagotovil tudi Real Madrid, ki gostuje pri že odpisani Valencii. Z ekipo je na gostovanje odpotoval tudi Luka Dončić, ki ga zadnje čase muči poškodba mišice. Najstnik je izpustil nekaj zadnjih tekem, na parketu pa ga ni niti nocoj, saj trener Pablo Laso še ne želi tvegati. Je pa v igri naturalizirani slovenski reprezentant Anthony Randolph.

That result confirms that @RMBaloncesto are heading to the playoffs 👏 pic.twitter.com/ZUbQ5QX4VW