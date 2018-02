V živo: Real v prvi četrtini ponižal Barcelono

Evroliga, 23. krog

Medtem ko se reprezentance, tudi Slovenija, merijo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019, ima Evroliga svoj ritem. V 23. krogu košarkarske Evrolige je največje pozornosti deležna zadnja tekma med Real Madridom in Barcelono, ki ponovitev španskega pokalnega finala, v katerem so Katalonci pretekli vikend prišli do lovorike. Zanimivo je tudi na slovenskem derbiju med Aleksejem Nikolićem in Alenom Omićem.