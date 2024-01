Crveni zvezdi se končnica vse bolj izmika, visok poraz Barcelone

Z obračunom Anadolu Efesa in drugouvrščene Barcelone se je začel 22. krog evrolige (98:74). Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem, ki ni dobil niti minute za igro, je za točko izgubila z Baskonio (90:91) in tako ostaja pri devetih zmagah. Sicer je do konca rednega dela sezone še 13 tekem, a imajo Beograjčani zelo težak razpored in bodo težko ujeli končnico. Za Baskonio je dal Markus Howard kar 32 točk.