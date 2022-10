Zvezda v Stožice s porazom, Barceloni el clasico po drami

Dve dni pred nogometnim el clasicom se je v sklopu evrolige igral košarkarski el clasico. Barcelona je prvo četrtino dobila s 24:15 in nato večji del tekme z Realom Madridom vodila z dvomestno prednostjo. Njihova najvišja je bila 17 točk. Štiri minute pred koncem so vodili s 74:62, nato pa so se prehitro sprostili. In skoraj zapravili zmago. Real je naredil delni izid 11:1 in imel met za zmago. Trojko pred zvokom sirene je vendarle zgrešil Sergio Llull. Slovenski reprezentant Mike Tobey je igral 27 minut in dal osem točk.

V petek zvečer bo beograjski Partizan Gregorja Glasa na delu pri Baskonii, za konec drugega kroga pa bo Valencia Klemna Prepeliča gostila francoski Asvel. Vsi slovenski košarkarji so bili v prvem krogu neuspešni.