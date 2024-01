Crvena zvezda sposobna maščevanja Partizanu

V 19. krogu evrolige se v Beogradu igra veliki srbski derbi med Crveno zvezdo in Partizanom (četrtek ob 20. uri). Ta ima na osmem mestu trenutno deset zmag in osem porazov, rdeče-beli pa eno zmago manj. V petem krogu so medsebojni dvoboj z 88:86 dobili črno-beli. Vse rezultate evrolige lahko na Sportalu spremljate v živo.

"En praznik je za nami, čaka nas naslednji," košarkarski derbi štiri dni po vstopu v leto 2024 napoveduje srbski Blic. Ta poudarja, da si Crvena zvezda močno želi maščevanja, saj je to sezono Partizan dobil tako prvi medsebojni dvoboj v evroligi kot tudi v ligi ABA. Rdeče-beli so zdaj vsaj na papirju močnejši, saj je za igro nared izkušeni Nemanja Nedović, imajo pa še novo mlado moč, Nikolo Topića. Prejšnjo tekmo je izpustil Luka Mitrović, a naj bi bil zdaj že pripravljen za igro. Ima pa zdaj nekaj težav s poškodbami črno-belo moštvo, manjkali bodo Aleksa Avramović, Uroš Trifunović in Zach LeDay. Partizan je izgubil zadnji dve težki evropski tekmi z Realom in Virtusom, medtem ko se je Zvezda veselila zmage proti Maccabiju in Fenerbahčeju.

