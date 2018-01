V živo: Žalgiris tudi brez Udrihovih točk premočan za Valencio, Nikolić v Barceloni

Evroliga, 19. krog

V košarkarski evroligi le dan po tem, ko je padel zastor 18. kroga že igrajo tekme 19. Beno Udrih se je z Žalgirisom veselil zmage nad Valencio, slovenski legionar pa je bil danes nerazpoložen. Morda bo bolj Aleksej Nikolić, ki gostuje v Barceloni. Zoran Dragić in Luka Dončić bosta na parket stopila v petek.

Dvojni evroligaški program v tem tednu se nadaljuje. Drevi bodo na sporedu prve štiri tekme 19. kroga. Aktivna bosta tudi dva slovenska košarkarja. Beno Udrih bo z Žalgirisom gostil Valencio, član Bamberga Aleksej Nikolić pa bo gostoval v Barceloni.

V petek se bosta med drugim udarila CSKA in Panathinaikos. A za slovenske ljubitelje košarke bosta bolj zanimivi tekmi v Španiji in Turčiji. Luka Dončić bo po manj udarni sredini predstavi tokrat z Realom igral pri Unicaji iz Malage. Del vselej odmevnega turškega dvoboja med Anadolu Efesom in aktualnim prvakom Fenerbahčejem pa bo Zoran Dragić.

Evroliga, 19. krog Četrtek Himki Moskva : Olympiacos Pirej 82:54

Šved 19, 7 as., Jenkins 16; Wiltjer 11, Strelnieks 10



Žalgiris Kaunas : Valencia 86:82

Toupane 18, Milaknis 12, ... Udrih 0 točk, 1 izgubljena žoga in 1 prekršek v 10:16 min.; Pleiss 20, Thomas 19, Green 17



20.05, Maccabi - Crvena zvezda

21.00, Barcelona - Brose Bamberg



Petek 18.30, Anadolu Efes - Fenerbahče Istanbul

20.15, Panathinaikos - CSKA Moskva

20.30, Baskonia Vitoria - Armani Olimpia Milano

20.45, Unicaja Malaga - Real Madrid