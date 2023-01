Večer presenečenj v evroligi

Presenečenje večera je pripravila zadnjeuvrščena Alba Berlin, ki je na domačem parketu proti Baskonii vpisala svojo peto zmago (85:84). Gostje so zadeli 14 trojk, vendar v zadnji četrtini niso uspeli nadoknaditi deset točk zaostanka. Baski so prekinili niz šestih zmag in doživeli šesti poraz.

Zasluženo sta do zmag prišla tudi Virtus in Partizan. Italijani (to je njihova četrta zmaga na zadnjih petih tekmah) so s čvrsto obrambo presenetili Barcelono (83:75), ki je tri dni nazaj sredi Madrida v španskem prvenstvu premagala Real, Beograjčani pa so na krilih bučne publike v zadnji četrtini nadigrali Francoze (100:80). Partizan je zmagal četrtič v nizu in se po zmagah izenačil z mestnim tekmecem Crveno zvezdo.

Beograjski Partizan je vknjižil že četrto zaporedno zmago v evroligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Visok poraz je doživel Fenerbahče na gostovanju v Kaunasu (86:66). Turki so pri izkupičku 10-7, Žalgiris pa se je povzpel na 9-8. To je bila njegova tretja zmaga na zadnjih štirih tekmah.

Peti zaporedni poraz je doživel Panathinaikos (6-11), ki v Münchnu ni bil kos Bayernu. Tako kot pri Barceloni Mike Tobey tudi Žan Mark Šiško ni bil v postavi Bavarcev.

V petek Valencio Klemna Prepeliča čaka obračun s kaznovano Crveno zvezdo.

Evroliga, 17. krog:

Četrtek, 5. januar:

Petek, 6. januar:

Lestvica: