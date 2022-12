Trener pozabil na Prepeliča in Valencia je izgubila

V evroligi igrajo zadnje tekme v tem koledarskem letu. Za uvod v 16. krog je Baskonia premagala Real Madrid z 92:86. Klemen Prepelič je z Valencio doživel deveti poraz, z 90:79 je bil boljši Milano, za katerega je to šele šesta zmaga. Slovenski reprezentant je dal 12 točk, v ključnih minutah zadnje četrtine pa ga trener ni poslal v igro. Do sedme zmage je prišel beograjski Partizan, s 83:77 je premagal Bayern.

Evroliga je to sezono izenačena in nepredvidljiva kot že dolgo ne, saj je imelo pred začetkom 16. kroga pet ekip enako razmerje zmag in porazov - 10 zmag in pet porazov. To so Fenerbahče, Real Madrid, Baskonia, Barcelona in Monaco.

Klemen Prepelič je v prvem polčasu dal osem točk, Valencia je zaostajala za sedem točk. V odločilni zadnji četrtini je trener Alex Mumbru slovenskega reprezentanta pozabil na klopi in Milano je prišel do tretje zaporedne zmage. Pred tem je devetkrat zapored izgubil! Za končni izid 90:79 je največ prispevel nekdanji košarkar Crvene zvezde Billy Baron, 24 točk. Pri Valencii je izstopal Bojan Dubljević (26 točk), Prepelič pa je imel po 16 minutah na parketu 12 točk in dve asistenci.

V španskem dvoboju ekip, ki sta imeli po 10 zmag je Baskonia z 92:86 premagala Real Madrid. Razliko je naredila v drugi četrtini, ki jo je dobila s kar 35:15. Z 28 točkami je zablestel Markus Howard, 21 jih je dodal Rokas Giedraitis.

V petek se v Beogradu obeta derbi med Crveno zvezdo in Barcelono Mika Tobeyja, vodilni Fenerbahče, kjer vlogo pomočnika trenerja opravlja Rado Trifunović, pa bo za konec kroga gostoval v Bologni pri Virtusu.

