Madridčani na krilih Randolpha odpihnili Barcelono

Real se je domala sprehodil do desete zmage v letošnji evroligi, blestel je nekdanji slovenski reprezentant Randolph, ki je dosegel 16 točk in presegel mejo tisočih v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Klemnu Prepeliču trener Reala Pablo Laso ni namenil igralnega časa. Pri poražencih je dobre štiri minute odigral Jaka Blažič, ostal je brez točk, enkrat je poskusil z metom za dve točki, enkrat za tri, naredil pa je tudi eno osebno napako.

Takole je prvi polčas španskega derbija zaključil argentinski organizator igre pri Realu Facundo Campazzo:

CAMPAZZO!! 😱



He beats the 🚨 all the way from 🇦🇷! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZH26OLmyXo