V živo: izenačen obračun v Turčiji, Prepeliča ni med izbranci Lasa

Po reprezentančni akciji je na sporedu 11. krog košarkarske Evrolige. V Podgorici je Alen Omić z Budućnostjo gostil Barcelono Jake Blažiča in se veselil zmage. V petek bosta na delu še Klemen Prepelič in nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph. Real trenutno gostuje v Turčiji pri Efesu.

Budućnost je po tem, ko je pred dvema krogoma zadala prvi poraz ruskemu velikanu privi in do zdaj edini poraz v Evroligi, vzela še en slaven skalp. Doma je premagala Barcelono. Šest točk je prispeval Alen Omić (met iz igre 3/3, 4 skoki in 2 prekrška v 16 minutah igre), na drugi strani pa je Jaka Blažič ostal pri ničli (v slabih dveh minutah igre ni metal na koš, naredil pa je eno osebno napako).