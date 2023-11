Cedevita Olimpija po skalpu Partizana v Londonu

Cedevita Olimpija bo poskušala zabeležiti prvo zmago v evropski sezoni. Pred izbranci glavnega trenerja Simoneja Pianigianija je zahtevna naloga, saj levi v dvoboj vstopajo z željo po tretji zaporedni zmagi, kljub temu pa imajo zmaji dobro popotnico, saj so v ponedeljek na domačem stožiškem parketu z rezultatom 95:91 premagali evroligaški Partizan.

Zmaji so v London odpotovali brez Karla Matkovića, ki ga pestijo bolečine v hrbtu, zaradi administrativnih razlogov pa bo manjkal Aleksander Šaškov. Po poškodbi še naprej okreva Nikola Radičević, v Ljubljani pa je ostal tudi Sean Armand, so sporočili iz kluba. Ljubljančani so po sedmih odigranih tekmah v rednem delu sezone še naprej brez zmage. Nazadnje so poraz doživeli minulo sredo, ko je bil v Stožicah boljši Hamburg. Cedevita Olimpija je v tretji četrtini zaostajala za 28 točk, potem pa je skoraj sledil veliki preobrat, a je na koncu domačim zmanjkalo tudi nekaj sreče.

"Poskušali bomo napraviti nov korak naprej v naši igri. Upam, da si bodo naši igralci čustveno in energijsko opomogli po ponedeljkovi tekmi s Partizanom, saj smo v London odpotovali že v torkovih jutranjih urah. Še vedno imamo izzive, predvsem na visokih igralnih položajih. Matković in Šaškov tako nista odpotovala z nami. Moramo napredovati v naši igri, žoga mora še bolj krožiti, obenem je ne smemo izgubljati, saj je London zelo dober na odprtem parketu in s hitro tranzicijsko igro z atletskimi igralci dosega veliko točk. Zagotovo je London v tej sezoni že dokazal svojo kakovost, a napravili bomo vse, da smo v igri za zmago vse do konca," je pred sredino tekmo povedal trener Simone Pianigiani.

Eurocup, 8. krog:

Torek, 21. november

Sreda, 22. november:

Lestvici:

Preberite še: