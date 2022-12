Sedmi poskus za slovenske prvake

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je nova zahtevna preizkušnja v evropskem pokalu. Z Nemci so se Ljubljančani pomerili že v minuli sezoni, trenutno pa v skupini A s tremi zmagami in porazi zasedajo šesto mesto. Ljubljanska zasedba bo v Stožicah v torek skušala zabeležiti svojo prvo zmago v novi evropski sezoni.

"Po vseh potovanjih, na katerih smo uspeli trenirati le enkrat, imamo za pripravo na torkovo zahtevno tekmo z Ulmom na voljo le en dan. Naši tekmeci minuli konec tedna niso igrali, zato bodo zagotovo dobro pripravljeni na nas. Ulm je ekipa, ki ima izredno dobre igralce, dobre napadalce ter zelo nadarjene igralce, ene izmed najboljših mladih igralcev v celotni Evropi. Igrajo moderno, hitro košarko, z veliko podajami in odličnimi ‘šuterji’. Zato nas v torek čaka težko delo. Mi moramo prikazati boljšo predstavo, kot na prejšnji tekmi. Moramo se dvigovati in dati vse od sebe, da pridemo do prve zmage v EuroCupu. Vse navijače vabim, da se nam pridružijo v Stožicah, saj resnično potrebujemo njihovo pomoč," je pred današnjo tekmo povedal glavni trener ljubljanskih košarkarjev, Jurica Golemac.

"Pred nami je zahtevna tekma pred domačimi navijači, morali pa bomo zaigrati z veliko energije. Želimo si, da v Stožice pride čim večje število obiskovalcev, in da nas podprejo, saj si želimo priti do prve zmage v EuroCupu. Pripravljamo se na torkovo tekmo, počasi se tudi vsi igralci vračajo na parket. Naša želja je, da po zmagi v Zagrebu, do zmage pridemo tudi v Ljubljani, in tako zabeležimo dva zaporedna uspeha. Naša naloga je, da prikažemo čim boljšo predstavo, obenem pa resnično upam, da bo dvorana čim bolj polna, saj potrebujemo pomoč navijačev,” je pred dvobojem sedmega kola rednega dela evropskega pokala povedal Karlo Matković. Slednji je minulo sredo v Litvi za Cedevito Olimpijo prvič zaigral tudi v evropskem pokalu in v malo manj kot 24 minutah igre dosegel 17 točk ter zbral sedem skokov in dve asistenci.

Eurocup, skupina A, 7. krog Torek, 6. december:

19.30 JL Bourg - Prometej

20.00 Cedevita Olimpija - Ulm

20.00 Venezia - Bursaspor Sreda, 7. december:

18.00 Lietkabelis - Brescia

18.30 Cluj-Napoca - Joventut Badalona Lestvica:

1. JL Bourg 6 tekem - 5 zmag

2. Joventut Badalona 6 - 4

3. Bursaspor 6 - 4

4. Venezia 6 - 4

5. Ulm 6 - 3

6. Lietkabelis 6 - 3

7. Prometej 6 - 3

8. Cluj-Napoca 6 - 2

-------------------------------

9. Brescia 6 - 2

10. Cedevita Olimpija 6 - 0

