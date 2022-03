Prišel novi predsednik, zmajčki s 105 točkami razbili Venezio

Če je bil šest krogov nazaj slovenski pogled na lestvico v skupini B klavrn, je zdaj stanje povsem drugačno. Cedevita Olimpija je namreč od razmerja treh zmag in sedmih porazov v nizu zabeležila kar šest zaporednih uspehov. Nazadnje je izgubila konec januarja.

Proti italijanski Venezii so v prvi postavi začeli Edo Murić, Jaka Blažić, Yogi Ferrell, Alen Omić in Zoran Dragić. Za uvod so dosegli dve trojki (6:0) in igra v napadu je takoj stekla. Tako so imeli že v četrti minuti prvo dvomestno prednost na tekmi (15:4). In to po atraktivni podaji Ferrella med nogama nazaj Blažiću, ki je zadel svojo drugo trojko. Venezia je v prvi četrtini iz igre zadela le štiri koše, Olimpija je skok dobila s 16:7, Elvin Ejim pa je s trojko postavil izid prvih desetih minut 28:10.

Visoka prednost zmajčkov ni uspavala. Tudi v drugi četrtini so igrali požrtvovalno v obrambi in skoku (28 skokov) ter se v napadu poigravali z nasprotnikom (65-odstoten met za dve točki). Najvišja prednost 25 točk v 15. minuti (45:20), ob polčasu plus 23 (56:33). Blažič je bil pri 11 točkah, Ferrell in Zach Auguste pri devetih.

Emil Tadeschi Foto: Vid Ponikvar/Sportida Drugi polčas se je zdel samo še formalnost. Po prvi od dveh trojk Ferrella v tretji četrtini je bilo že v 23. minuti plus 30 (63:33). Ko je za 82:50 v 27. August zadel alley-oop (podaja Blažiča), pa je bila na nogah tudi publika. Edina negativna stvar: kljub nizu zmag znova na tribunah le okoli dva tisoč navijačev.

"Večkrat morate priti," je direktor kluba Davor Užbinac po tretji četrtini (86:62) prišel reči Emilu Tadeschiju. Prvi mož Atlantic Grupe in novi predsednik kluba namreč ni pogosto v Stožicah, tokrat je tekmo navdušeno spremljal v prvi vrsti.

Fotogalerija s tekme v Stožicah (Vid Ponikvar):

1 / 27 2 / 27 3 / 27 4 / 27 5 / 27 6 / 27 7 / 27 8 / 27 9 / 27 10 / 27 11 / 27 12 / 27 13 / 27 14 / 27 15 / 27 16 / 27 17 / 27 18 / 27 19 / 27 20 / 27 21 / 27 22 / 27 23 / 27 24 / 27 25 / 27 26 / 27 27 / 27

Pet minut do konca pri vodstvu za 24 točk pa priložnost tudi za Olimpijin podmladek, v igro sta vstopila Dan Duščak in Luka Ščuka. V 38. minuti stotica Cedevite Olimpije, trojko je zadel Jacob Pullen (101:73). Prav vsi v Stožicah, na čelu s predsednikom Tadeschijem, so bili na nogah, ko je Ščuka zabil za 103:79. V zadnji minuti je na parket stopil še Žiga Daneu.

Foto: Vid Ponikvar Za visoko zmago s 105:90, v zadnji četrtini so nekoliko popustili, je kar šest košarkarjev doseglo dvomestno število točk: August 20 (8 skokov), Ferrell 17, Blažič 15, Murić 12, Dragić 11 in Omić 10 (10 skokov). Za dve točki so metali kar 71-odstotno in zadeli osem trojk iz 26 poskusov.

Slovenski reprezentant in nekdanji član Olimpije Jordan Morgan, ki se zadnji mesec počasi vrača po poškodbi, je v dresu Venezie prvo priložnost za igro dobil šele v 25. minuti. Na parketu je bil 11 minut in dal osem točk ter imel še štiri skoke.

Golemac ponosen, evforije v slačilnici ni

"Zelo, zelo dobra tekma. Ponosen sem, kako so bili fantje osredotočeni. Zelo dobra energija. Boljši smo bili v vseh segmentih igre in zasluženo zmagali," je bil na svoje varovance ponosen Jurica Golemac. Ne le zaradi obrambe, tudi zaradi kar 47 skokov. "Obramba je bila res enkratna. Dobro smo jih pokrivali. Nismo jim dali priložnosti, da bi metali z razdalje. Odlični smo bili v skoku. Napredujemo, a moramo še napredovati."

"Čestitke Olimpiji. Povsem so si zaslužili zmago. Dominirali so. Mi nismo igrali košarke za to raven, ne v napadu ne v obrambi. Lahko bi bil izgovor, da smo odigrali četrto zaporedno tekmo v gosteh. A moramo se pogledati v ogledalo. Vsi skupaj moramo prevzeti odgovornost," je bil v izjavi odkrit trener Venezie Walter de Raffaele.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Evforije po šesti zaporedni zmagi na evropski sceni v slačilnici ne bo. "Vsi so lačni. Sploh ne gledajo na te zmage. Vsi imajo še višji cilj, da igramo vsako tekmo še boljše," je še dodal trener Cedevite Olimpije. O preobratu v rezultatski krivulji je August strnil naslednje misli: "Začetek sezone je bil res težak. A smo imeli nekaj sestankov. Bili smo odkriti drug do drugega. Morali smo popraviti napake, da ne bi imeli slabe sezone. Zaigrali smo bolj usklajeno, povezano, kot prava ekipa."

Naslednji teden v Stožice z Valencio prihajata dva ključna člana reprezentance Klemen Prepelić in Mike Tobey. To bo predzadnja tekma rednega dela EuroCupa (zadnja doma).

EuroCup, skupina B, 16. krog Torek, 22. marec:

JL Bourg : Ulm 72:85

Sulaimon 20, Jones 12 (8 sk.); Christon 19 (12 as.), Blossomgame 17 (12 sk.) Sreda, 23. marec:

Bursaspor : Valencia 92:89

Andrews 23, Dudzinski 23 (7 sk.), Needham 16 (6 as.); Lopez-Arostegui 17, Mike Tobey 14 (5/5 za dve, 1/1 za tri 1/1 prosti), 3 sk. v 25:46 min., Klemen Prepelič 14 (1/2 za dve, 3/9 za tri, 3/3 prosti), 7 as. v 23:09 min. Promitheas : Virtus Bologna 61:83

Rogkavopoulos 20, Grant 12; Cordinier 22 (6 as.), Weems 15, Jaiteh 11



Cedevita Olimpija : Venezia 105:90 (86:56, 56:33, 28:10)

Auguste 20 (8 sk.), Ferrell 17 (6 as.), Blažič 15 (6 as.), Murić 12, Dragić 11; Sanders 24, Tonut 14, De Nicolao 13 (6 sk.), ... Jordan Morgan 8 (2/4 za dve, 4/4 prosti), 4 sk. v 10:31 min.



21.00 Gran Canaria - Budućnost Lestvica:

1. Gran Canaria 15 tekem – 11 zmag

2. Valencia 16 - 11

3. Budućnost 15 – 9

4. Cedevita Olimpija 16 – 9

5. Virtus Bologna 16 – 9

6. Ulm 16 – 7

7. Venezia 16 – 7

8. Bursaspor 16 – 7

9. JL Bourg 16 – 5

10. Promitheas 16 – 4

Preberite še: