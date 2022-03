Cedevita Olimpija v boj za novo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je danes nova evropska preizkušnja. Varovanci Jurice Golemca, ki so zadnjem času v izjemni formi, bodo na domačem parketu dvorane Stožic gostili Umano Reyer Venezio (20.00). Olimpija bo na domačem parketu lovila šesto zaporedno evropsko zmago.

Če je bil šest krogov nazaj slovenski pogled na lestvico v EuroCupu v skupini B precej klavr, je danes stanje povsem drugačno. Cedevita Olimpija je namreč od razmerja treh zmag in sedmih porazov v nizu zabeležila kar petih zaporednih uspehov. Nazadnje je Olimpija v EuroCupu izgubila konec januarja, ko je klonila v Franciji na gostovanju pri ekipi JL Bourg. Dobre predstave z evropskega parketa so Ljubljančani prenesli tudi na parket jadranske lige, tako da so v obeh tujih tekmovanjih trenutno pri desetih zaporednih zmagah.

EuroCup, skupina B, 16. krog Torek, 22. marec:

JL Bourg : Ulm 72:85

Sulaimon 20, Jones 12 (8 sk.); Christon 19 (12 as.), Blossomgame 17 (12 sk.) Sreda, 23. marec:

18.00 Bursaspor - Valecnia (Klemen Prepelič, Mike Tobey)

18.15 Promitheas - Virtus Bologna

20.00 Cedevita Olimpija - Venezia

21.00 Gran Canaria - Budućnost Lestvica:

1. Gran Canaria 15 tekem – 11 zmag

2. Valencia 15 - 11

3. Budućnost 15 – 9

4. Cedevita Olimpija 15 – 8

5. Virtus Bologna 15 – 8

6. Venezia 15 - 7

7. Ulm 16 - 7

8. Bursaspor 15 – 6

9. JL Bourg 16 – 5

10. Promitheas 15 – 4

