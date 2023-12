Dvanajsti poskus: "Nasproti nam bo stal zid"

Eurocup, 12. krog:

Torek, 19. december:

Cedevita Olimpija s svojo evropsko sezono nikakor ne more biti zadovoljna. Nasprotno, košarkarji ljubljanskega kluba so z 11 porazi postavili neslaven klubski rekord in poskrbeli za najslabši izkupiček vstopa v evropsko sezono v zgodovini ljubljanske ekipe. Zmaji zmage v evropskem pokalu ne poznajo že od prvega februarja letos, ko so v prejšnji sezoni evropskega pokala doma premagali predstavnika iz Benetk. Novo priložnost za ublažitev sramotnega vstopa v evropsko sezono, ki ga kljub številnim težavam ni pričakoval nihče, bo oslabljena zasedba Simoneja Pianigianija iskala, ko bo v Stožicah gostoval Bešiktaš.

Začelo se je zadnje odštevanje pred tekmo z @BJK_Basketbol.#ZmajevaDruzina pic.twitter.com/o8KwQuBu74 — Cedevita Olimpija Ljubljana (@KKCedOL) December 19, 2023

Bešiktaš v dvoboj s slovenskimi prvaki vstopa po nizu treh zaporednih porazov v evropskem pokalu, a hkrati z odmevno zmago na turškem državnem prvenstvu, v katerem so do zdaj dosegli devet zmag in tri poraze. Ravno v zadnjem krogu je ekipa, ki jo s klopi vodi Dušan Alimpijević, na domačem parketu z rezultatom 85:77 premagala evroligaški Anadolu Efes. V Turčiji je Bešiktaš na prvem medsebojnem obračunu med Cedevito Olimpijo in Bešiktašem v sezoni slavil s 73:66.

Cedevita Olimpija je na zadnji tekmi v soboto v ligi ABA ugnala Krko, izkazal se je Karlo Matković. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

"Bešiktaš je ena od najboljših ekip v tekmovanju, sestavljena za to, da tudi osvoji evropski pokal. Moštvo je sestavljeno iz atletskih igralcev, ki igrajo zelo fizično košarko. Predvsem v obrambi igrajo morda celo najbolj fizično košarko v EuroCupu. V postavo so dodali Kyla Allmana, ki je še en košarkar, ki lahko igra na vseh treh zunanjih igralnih položajih. Nasproti nam bo stal zid, soočili pa se bomo z veliko fizične igre in pritiskom. Za nas bo vsekakor izziv, da čim dlje ostanemo v igri za zmago in se skušamo zoperstaviti pritisku ter fizični agresivnosti, obenem mora v napadu žoga krožiti, ne smemo pa si dovoliti prevelikega števila izgubljenih žog. V obrambi se moramo skozi vso tekmo zoperstavljati fizični moči naših tekmecev ter izkoristiti vse, kar imamo na voljo. Za nas bo tekma nov preizkus, ki ga bomo izkoristili za napredek in izboljšanje naše igre, ki jo nato lahko prenesemo tudi v regionalno ligo," je pred dvobojem v Stožicah povedal Pianigiani.

Ljubljansko moštvo je prejšnji teden po kratkem obdobju zapustil Rašid Mahalbašić, na zadnji tekmi EuroCupa si je sprednjo kolensko vez v desnem kolenu strgal Amadou Sow. V omejenem obsegu se je na trening vrnil Shawn Jones, medtem ko Aleksander Šaškov še ni pripravljen za vrnitev pod koše.

Eurocup, 12. krog:

Torek, 19. december:

Sreda, 20. december:

Lestvici:

Preberite še: