V živo: Cedevita Olimpija se je dvignila iz brezna!

Za košarkarje Cedevite Olimpije se danes nadaljuje evropska sezona, v kateri na svojem enajstem obračunu proti ekipi U-BT Cluj lovijo tretjo zmago v tem tekmovanju oziroma že kar nujno zmago, s katero bi ostali v boju za drugi del tekmovanja. Zmaji so sicer po desetih odigranih srečanjih pri izkupičku dveh zmag in osmih porazov, Cluj pa je do tega trenutka slavil zmago na treh obračunih.

Strateg Jurica Golemac je v enajsti obračun sezone v uvodu poslal peterko Yogi Ferrell, Josh Adams, Rok Radović, Amar Alibegović in Alen Omić. Tekma se je začela povsem po željah gostov, ki so hitro z dvema trojkama povedli s 6:0, za Ljubljančane pa je nato prvič dosegel Alibegović. A prevlada gostov se je nadaljevala tudi zatem, po slabih treh minutah igre so košarkarji Cluja povedli že z 12:2, ljubljanskemu strategu pa zato ni ostalo drugega, kot da skuša svoje igralce prebuditi z minuto odmora. A ob razigranih gostih tudi to ni obrodilo sadov, po polovici prvega polčasa so gostje vodili že z 18:5, zato je Golemac še drugič poskusil z minuto odmora.

Jurica Golemac v prvem polčasu ni imel razlogov za zadovoljstvo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po katastrofalnem nadaljevanju so košarkarji ljubljanske ekipe v zaključku nekoliko strnili svoje vrste, tik pred koncem prve četrtine pa je izid prvih desetih minutah z dvema zadetima prostima metoma postavil Omić (15:24). Cedevita Olimpija je v prvem polčasu zadela le eno trojko iz kar desetih poskusov, manj kot polovično uspešni so bili tudi pri metu za dve (4/9).

Ob koncu druge četrtine "ujeli" priključek

Pri zaostanku Cedevite Olimpije s 24:32 je po nekaj precej dvomljivih sodniških odločitvah zavrelo. Ob tem ko je Murić želel enemu izmed sodnikov želel pokazati, da je nekaj narobe zapisano na semaforju v dvorani, mu je ta hladnokrvno takoj dosodil tehnično napako. Zatem je prednost gostov dobre štiri minute pred koncem prvega polčasa ponovno zrasla na 15 točk (41:26). A gostitelji se niso predali v zadnjih minutah druge četrtine so z delnim izidom 8:0 znižali zaostanek na dosegljivih sedem točk (34:41). Ljubljanska ekipa je imela v prvem polčasu izjemno slab odstotek meta iz igre (7/19 za 2, 4/17 za 3), ob tem so se vse preveč zanašali na individualne vložke. V prvih dvajsetih minutah je bil z osmimi točkami prvi strelec Murić, pri romunski ekipi je Stefan Birčević dosegel devet točk.

