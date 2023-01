V živo: Olimpija bolje v drugi četrtini, a razlika ostaja gromozanska

Eurocup, 10. krog:

Torek, 10. januar:

Sreda, 11. januar:

Lestvica:

Cedevita Olimpija tudi na tekmi 10. kroga evropskega pokala ni bila v polni postavi. Na gostovanju pri Bursasporju je kljub zvinu gležnja igral Alen Omić, je pa na tribuni obsedel drugi center Karlo Matković (viroza). Doma je ostal Zoran Dragić, ki trenira po prilagojenem programu in naj bi se vrnil čez teden dni, še naprej pa po operaciji z rehabilitacijo nadaljujeta Jan Kosi in Marko Radovanović.

Foto: KK Cedevita Olimpija/Igor Jagić Bursa je tekmo začela zelo agresivno v obrambi, na čelu z nekdanjim zmajčkom Zachom Augustom, in po dveh minutah vodila z 10:2. Na drugi strani je ob slabi obrambi Olimpije (le tri osebne napake) zadevala iz vseh položajev. Zadeli so šest trojk (60-odstotno), tudi za dve točki so metali 60-odstotno in imeli že deset asistenc. Tako so domači v prvi četrtini vodili tudi že za 18 točk. Po desetih minutah je bilo na semaforju 30:15.

Druga četrtina je bila za Cedevito Olimpijo le nekoliko boljša. Dobila jo je s 26:25. Približala se je celo na šest točk zaostanka (40:34). Ob polčasu vendarle še vedno visoka razlika 55:41. Toliko točk na obeh straneh predvsem zaradi odličnega meta za tri točke: Bursa deset zadetih iz 19 metrov, Olimpija osem od 15. Pri Ljubljančanih je bil s 16 točkami prvi strelec Yogi Ferrell.