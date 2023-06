Zdaj gre zares: "To bi nam pomenilo res ogromno"

EuroBasket (Ž), 1. krog:

Četrtek, 15. junij:

Šestnajst najboljših ženskih evropskih košarkarskih reprezentanc bo danes dočakalo začetek 39. evropskega prvenstva. Na prvenstvu stare celine bodo četrtič zapored zaigrale tudi Slovenke. Rakete, kot je vzdevek slovenskih košarkaric, se bodo na uvodu pomerile z Veliko Britanijo, ob pa tem pa košarkarice upajo tudi na izdatno pomoč navijačev s tribun. Priprave so se za slovensko četo začele vse prej kot preprosto. Spomnimo, še pred začetkom je bila izključena Nika Barič, tik pred zdajci je slovenski poziv zavrnila tudi nesojena naturalizirana moč Kalani Brown, nato pa so jo Slovenkam zagodle še poškodbe. A kljub temu so rakete v zadnjih tednih skupaj s strokovnim štabom ujele pravi val in zgradile ekipo ter kemijo, s katero se optimistično podajajo v boj z najboljšimi reprezentancami stare celine.

"Končno bomo dočakali dan, ki ga vse reprezentance že od začetka priprav nestrpno pričakujemo. Prvenstvo začenjamo s tekmo proti Veliki Britaniji. Gre za ekipo, ki je fizično zelo močna. Naša osnovna naloga bo, da nadziramo skok ter na splošno bitko v raketi in pod obema obročema. Upamo, da nam bodo navijači dali dodaten veter v hrbet in da bomo prvenstvo začeli z zmago, ki si jo vsi neizmerno želimo," je pred prvo tekmo dejal Grk na slovenski klopi Georgios Dikaioulakos.

V zadnjih dneh so dekleta dodobra preizkusile koše v dvorani Stožice in v odličnem vzdušju z optimizmom zrejo proti prvim tekmicam na prvenstvu. To bo reprezentanca Velike Britanije, ki ni redna udeleženka velikih tekmovanj. Tako je bila na primer na evropskem prvenstvu leta 2013 deveta, dve leti kasneje 20., nato pa na prvenstvu 2017 ni zaigrala. Leta 2019 je bila hit prvenstva v Srbiji in osvojila končno četrto mesto, pred dvema letoma pa znova ostala brez vozovnice za EuroBasket. Na letošnje prvenstvo so se Britanke uvrstile kot ena izmed najboljših drugouvrščenih ekip kvalifikacij, v katerih so zbrale tri zmage in tri poraze.

Tina Jakovina si s soigralkami želi glasne podpore s tribun. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Verjamem, da smo se v pripravljalnem obdobju dobro pripravile na tekmice, ob tem pa smo zgradile res dobro kemijo tako na parketu kot ob njem Z dekleti že komaj čakamo začetek tega prvenstva in upamo, da nas bo podprlo čim več navijačev. To bi nam pomenilo res ogromno in zagotovo bi nam dalo dodatno samozavest in zagon," je dodala Tina Jakovina.

Izbranke grškega strokovnjaka na slovenski klopi bodo predtekmovanje igrale v skupini C skupaj še z Nemčijo in Francijo. Z Nemkami se bodo pomerile v petek prav tako ob 18. uri, s Francozinjami pa v nedeljo ob 18. uri.

V četrtfinale se bodo neposredno uvrstile le zmagovalke skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi. Skupina C se bo v tako imenovanem repasažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska. Za Slovenijo bo to četrti zaporedni nastop na EP. Na prvem leta 2017 v Pragi je bila 14., leta 2019 v Beogradu in leta 2021 v Franciji pa je tekmovanje končala v repasažu in zasedla končno 10. mesto.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

Preberite še: