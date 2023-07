Slovenke v boj za naslov evropskih prvakinj

EP DO 18 LET (Ž), FINALE

Slovensko žensko košarkarsko reprezentanco do 18 let danes čaka finale evropskega prvenstva. Slovenke se bodo ob 20.30 v turški Konyi za zlato odličje pomerile s Francijo, ki je tako kot slovenska izbrana vrsta na tem prvenstvu še brez poraza.

Mlade slovenske košarkarice so na letošnjem evropskem prvenstvu naravnost navdušile. Najprej so v skupinskem delu premagale Finsko (84:54), Nemčijo (59:54) in Češko (78:67), v boju za uvrstitev v četrtfinale pa so bile zanesljivo s 84:63 boljše od Izraela, zatem so v boju za polfinale visoko nadigrale še Madžarsko (76:60), v soboto pa so bile za razred boljše še od Srbije (89:65).

V boju za evropski naslov četo Ernesta Novaka zdaj čaka še boj z izjemno Francijo, ki je tako kot Slovenija na tem prvenstvu še brez poraza, ob tem pa so Francozinje vsako tekmo dobile vsaj z 20 točkami razlike. V polfinalu so Španijo ugnale s kar 82:49, pred tem v četrtfinalu pa Latvijo z 81:36.

V mlajših selekcijah ženske reprezentance se je Slovenija v elitni diviziji do zdaj veselila enega odličja, leta 2017 je bila izbrana vrsta do 20 let druga na evropskem prvenstvu.

Ženska reprezentanca do 18 let na EuroBasketu: Ajša Sivka, Zoja Štirn, Tjaša Turnšek, Tanja Valančič, Alina Žitek, Lea Bartelme, Špela Brecelj, Manca Marolt, Živa Mišjak Cujnik, Hana Ovčina, Kim Žibert. Selektor: Ernest Novak

