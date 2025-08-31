V živo: tekma resnice za Dončića in druščino, prva četrtina Sloveniji

Manj kot dan po drugem neuspehu na evropskem košarkarskem prvenstvu v Katovicah so slovenski košarkarji znova stopili na parket. Tokrat je njihov nasprotnik Belgija, proti katerim si naši fantje preprosto ne smejo privoščiti spodrsljaja, če želijo ostati v igri za napredovanje v izločilne dvoboje. Na parketu imajo pa danes naši tudi podporo dveh slovenskih rokometašev, Klemna Ferlina in Aleksa Vlaha.

Eurobasket, peti dan:

Nedelja, 31. avgust:

Slovenci so na uvodnih dveh tekmah skupine D prikazali srčno igro, a so proti Poljski in predvsem Franciji doživeli boleč poraz. Belgijci pa so po visokem porazu proti Franciji hitro našli pravo formo in proti Islandiji dosegli pomembno zmago.

Zmaga je nujna

Zmaga proti Belgiji je nujna, če želi Slovenija poseči vsaj po tretjem mestu v skupini in se v osmini finala v Rigi srečati z drugo najboljšo reprezentanco iz skupine C. Tam bi se pomerili z eno izmed reprezentanc skupine C, v kateri igrajo Grčija, Italija, Španija, Gruzija, Bosna in Hercegovina ter Ciper.

Prva četrtina Slovencem

Namesto Alena Omića je selektor tokrat v začetno peterko uvrstil Matica Kramplja, ostali so bili standardni, Luka Dončić, Aleksander Nikolić, Edo Murić in Gregor Hrovat. Krampelj je dobil začetni skok, Slovenija pa je prvi napad končala z zgrešenim metom Luke Dončića. Ismael Bako je tako Belgijo popeljal v vodstvo, prve točke za Slovenijo pa je dosegel Edo Murić s trojko.

Sledilo je nekaj neuspešnih akcij na obeh straneh, Dončić je poskušal najti strelski ritem, pa mu ni in ni uspevalo, so pa Slovenci dobro zapirali pot do svojega koša, nato je Murić s polaganjem povišal vodstvo naše vrste na 5:2. Po dobrih štirih minutah igre je iz igre zadel tudi Dončić. V peti minuti se je Belgijcem nasmehnila sreča, Loic Schwartz je pod prekrškom Hrovata zadel trojko, pa nato z dodatnim prostim metom Belgijo približal na točko zaostanka (7:6), a je hitro odgovoril Dončić s prvo trojko na tekmi.

Namesto Hrovata je v igro vstopil Leon Stergar, kmalu zatem je za menjavo prosil še Dončić, Sekulić pa je dodobra premešal postavo, z igrišča potegnil Kramplja in Murića, priložnost pa dal Roku Radoviću in Omiću. Dončića je nadomestil Klemen Prepelič. Pred koncem je namesto Nikolića priložnost dobil še Mark Padjen, tudi povsem spremenjena peterka pa je prvo četrtino zanesljivo pripeljala do konca s prednostjo šestih točk (16:10). Treba je povedati, da igra ni bila tekoča, na obeh straneh je bilo veliko zgrešenih odprtih metov, kar gre bržčas tudi na račun nenavadne zgodnje ure tekme.

"Cilj je jasen, uvrstitev v izločilne boje." Foto: Guliverimage

Luka Dončić: Cilj je jasen

"Naša naloga je, da se borimo od prve do zadnje sekunde. Cilj je jasen, uvrstitev v izločilne boje," je pred pomembno tekmo povedal Luka Dončić, eden najboljših košarkarjev na svetu. "Ta tekma je za nas kot finale. Vse bomo dali na parketu, saj šteje samo zmaga," pa je povedal Klemen Prepelič. Slovence v nadaljevanju skupinskega dela v torek čaka tekma proti Islandiji v torek, v četrtek pa bodo igrali še proti Izraelu. A najprej je treba premagati Belgijo.

V skupini D bodo Francozi ob 17. uri igrali proti Izraelu, Poljska pa bo ob 20.30 igrala proti Islandiji.

Grčija lovi tretjo zaporedno zmago

V skupini C bo Grčija, vodilna v tej skupini, igrala proti Gruziji. Obe ekipi slovita po zelo fizični igri in trdni obrambi, zato lahko pričakujemo fizičen dvoboj. Bosna in Hercegovina bo po slabšem nastopu proti Španiji gotovo poskušala odgovoriti z bolj čvrsto obrambo. Tokrat jih čakajo Italijani. Obe ekipi imata na svojem računu eno zmago in en poraz.

