Šok prvenstva: Po izključitvi selektorja Italija domov poslala Srbijo!

Četrtfinalni nasprotnik Slovencev so Poljaki, ki so na prvi nedeljski tekmi osmine finala po izenačenem boju s 94:86 ugnali Ukrajino. Finci so z enakim rezultatom odpravili Hrvate in dosegli zgodovinski uspeh, saj so se prvič povzpeli med najboljših osem. Blestel je Lauri Markkanen, dosegel je kar 43 točk! Še večje presenečenje pa izpad Srbije. Po velikem preobratu so jih Italijani premagali s 94:86.

Košarkarji Slovenije bodo v sredo v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu igrali s Poljsko. Slednja je v uvodnem dvoboju drugega dne osmine finala v Berlinu premagala Ukrajino s 94:86. Ura tekme bo znana po vseh odigranih dvobojih osmine finala.

Gledalci so na prvi nedeljski tekmi v Berlinu spremljali izenačen obračun, Poljaki pa so si zmago zagotovili v zadnji četrtini. Po 30 minutah so poljski košarkarji vodili z 69:67, dve minuti in pol pred koncem pa so še vodili s 87:78, a se Ukrajinci niso predali. Z delnim izidom 9:1 so se vrnili v igro in se 50 sekund pred koncem približali le na točko zaostanka, a več od tega ni šlo. Ukrajinci do konca tekme niso več našli poti do koša, Poljaki pa so z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili napredovanje v četrtfinale.

Pri Poljakih je bil s 24 točkami najučinkovitejši A. J. Slaughter, Mateusz Ponitka jih je dodal 22. Pri Ukrajincih je Vyacheslav Bobrov dosegel 15 točk.

Markkannen Hrvate poslal domov s 43 točkami

Markkanen si je privoščil Hrvate. Foto: Vid Ponikvar Finci so jo tekmecem iz Hrvaške zagodli že v kvalifikacijah za SP 2023, zdaj pa so bili za izbrance Damirja Mulaumerovića usodni še v osmini finala evropskega prvenstva. S tem so dosegli zgodovinski uspeh, saj se pred tem na največjem tekmovanju, kar ga pozna evropska košarka, še niso uvrstili med najboljših osem. V četrtfinalu se bodo pomerili s Španijo, ki je bila v soboto zvečer po podaljšku boljša od Litve.

Finci so Hrvate, ki so bili nezadovoljni s številnimi sodniškimi odločitvami, premagali na krilih izjemnega Laurija Markkanena. Novopečeni košarkar Utah Jazz je zadeval kot po tekočem traku in slovenskim sosedom nasul kar 43 točk. Na tem EuroBasketu je več točk na tekmi dosegel le Luka Dončić (47) proti Franciji. Markkanen je s tem popravil tudi lastni rekord glede največjega števila doseženih točk na največjih tekmovanjih (EP, SP oziroma olimpijske igre). V skupinskem delu je proti Češki dal 34 točk in podrl državni rekord, ki si ga je od leta 1964 lastil Martti Limo (33).

Italija proti Srbiji v zaključku tekme brez selektorja

Gianmarco Pozzecco Foto: Vid Ponikvar/Sportida Za največje presenečenje dosedanjega dela prvenstva so poskrbeli Italijani. Kljub nervoznemu selektorju Gianmarcu Pozzeccu, ki se je ves čas znašal nad sodniki, so igrali mirno in se v drugi četrtini Srbom, ki so v prvi povedli za 11 točk, približali na vsega tri zaostanka (45:48). Za izid polčasa 51:45 za Srbijo je dal Nikola Jokić 19 točk (sedem skokov), na drugi strani sta bila Simone Fontecchio in Nicolo Melli pri 13 točkah.

Ob zaostanku 57:61 so v 25. minuti sodniki izključili italijanskega selektorja. Pozzecco se je od svojih varovancev poslavljal vsaj minuto. Kot da jih je s stalnimi izpadi na račun sodnikov in izključitvijo skušal še dodatno motivirati. In dve minuti pozneje so Italijani povedli s 66:63. Po štirih zaporednih trojkah Italije se je sredi zadnje četrtine Srbija znašla v nezavidljivem položaju. Kar naenkrat je prvi favorit prvenstva zaostajal s 70:82. In ni več našel priključka. Zadnjo četrtino so Italijani dobili z 28:18. Za zmago in četrtfinale so kar štirje Italijani dali več kot 15 točk, največ 22 Marco Spissu. Jokić je tekmo in prvenstvo končal z 32 točkami in 13 skoki.

