Fantastični Finec se je znesel nad Hrvaško, Slovenci dobili tekmeca v četrtfinalu

Slovenski košarkarji imajo po uvrstitvi v četrtfinale EuroBasketa v Berlinu prost dan. So pa kljub temu podrobno spremljali dogajanje v areni Mercedes-Benz, kjer so dobili nasprotnika v sredinem četrtfinalu. To so Poljaki, ki so na prvi nedeljski tekmi osmine finala po izenačenem boju s 94:86 ugnali Ukrajino. Finci so z enakim rezultatom odpravili Hrvate in dosegli zgodovinski uspeh, saj so se prvič povzpeli med najboljših osem. Blestel je Lauri Markkanen, dosegel je kar 43 točk!

Košarkarji Slovenije bodo v sredo v četrtfinalu evropskega prvenstva v Berlinu igrali s Poljsko. Slednja je v uvodnem dvoboju drugega dne osmine finala v Berlinu premagala Ukrajino s 94:86. Ura tekme bo znana po vseh odigranih dvobojih osmine finala.

Gledalci so na prvi nedeljski tekmi v Berlinu spremljali izenačen obračun, Poljaki pa so si zmago zagotovili v zadnji četrtini. Po 30 minutah so poljski košarkarji vodili z 69:67, dve minuti in pol pred koncem pa so še vodili s 87:78, a se Ukrajinci niso predali. Z delnim izidom 9:1 so se vrnili v igro in se 50 sekund pred koncem približali le na točko zaostanka, a več od tega ni šlo. Ukrajinci do konca tekme niso več našli poti do koša, Poljaki pa so z natančnim izvajanjem prostih metov potrdili napredovanje v četrtfinale.

Pri Poljakih je bil s 24 točkami najučinkovitejši A. J. Slaughter, Mateusz Ponitka jih je dodal 22. Pri Ukrajincih je Vyacheslav Bobrov dosegel 15 točk.

Finci spravili Hrvate v slabo voljo, pozneje na delu tudi Grčija in Srbija

Markkanen si je privoščil Hrvate. Foto: Vid Ponikvar Finci so jo tekmecem iz Hrvaške zagodli že v kvalifikacijah za SP 2023, zdaj pa so bili za izbrance Damirja Mulaumerovića usodni še v osmini finala evropskega prvenstva. S tem so dosegli zgodovinski uspeh, saj se pred tem na največjem tekmovanju, kar ga pozna evropska košarka, še niso uvrstili med najboljših osem. V četrtfinalu se bodo pomerili s Španijo, ki je bila v soboto zvečer po podaljšku boljša od Litve.

Finci so Hrvate, ki so bili nezadovoljni s številnimi sodniškimi odločitvami, premagali na krilih izjemnega Laurija Markkanena. Novopečeni košarkar Utah Jazz je zadeval kot po tekočem traku in slovenskim sosedom nasul kar 43 točk. Na tem EuroBasketu je več točk na tekmi dosegel le Luka Dončić (47) proti Franciji. Markkanen je s tem popravil tudi lastni rekord glede največjega števila doseženih točk na največjih tekmovanjih (EP, SP oziroma olimpijske igre). V skupinskem delu je proti Češki dal 34 točk in podrl državni rekord, ki si ga je od leta 1964 lastil Martti Limo (33).

V drugem delu dneva bosta na delu še dve izmed velikih favoritinj prvenstva. Srbi se bodo s prvim zvezdnikom ekipe Nikolo Jokićem ob 18. uri udarili z Italijo, Grke pa zvečer čaka obračun s Čehi. Ob tem je bil dolgo časa v zraku tudi nastop Giannisa Antetokounmpa, ki je po manjši poškodbi nared za največje napore in je v soboto opravil celoten trening s preostalo grško zasedbo.