Osmino finala začenjajo Turki in Francozi, Slovenci v boj ob 14.45

Košarkarje Slovenije ob 14.45 čaka tekma osmine finala evropskega prvenstva proti Belgiji. Zmaga vodi med osem najboljših in do dvoboja z zmagovalcem Poljska – Ukrajina, poraz pa pomeni konec sanj o ubranitvi zlate kolajne iz leta 2017. Spored v dvorani Mercedes-Benz v Berlinu se je začel že ob 12. uri z dvobojem med Francijo in Turčijo.