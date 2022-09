Giannis in Bogdanović vroča, a niti slučajno tako kot Dončić

Igrajo se zadnje tekme skupinskega dela EuroBasketa 2022. Hrvaška je s 27 točkami Bojana Bogdanovića premagala Ukrajino z 90:85 in lahko v skupini C konča na drugem mestu. Grčija jo je končala brez poraza. Giannis Antetokounmpo je dal 25 točk in Estonija je padla z 90:69. Zadnje mesto v osmini finala si je priigrala Češka.

Zadnjo vozovnico za Berlin si je priigrala Češka. Proti Izraelu je v neposrednem obračunu za preboj iz skupine D že ob polčasu vodila za 16 točk, po tretji četrtini pa je postalo spet bolj zanimivo, saj jo je Izrael dobil s 25:14. Zaključek tekme je bil vendarle boljši za Čehe in do druge zmage so prišli z 88:77. S 14 točkami, 11 asistencami in osmimi skoki je izstopal Tomaš Satoransky. Prvi strelec Češke je bil sicer Vojtech Hruban s 25 točkami.

Bojan Bogdanović je nasul 27 točk in Hrvaška je tretjič zmagala. Foto: FIBA Hrvaška je v skupini C dosegla tretjo zmago na prvenstvu. S kar 27 točkami Bojana Bogdanovića - dosegel je tudi zadnje štiri za Hrvaško na tekmi - je premagala Ukrajino z 90:85. Še po treh četrtinah sta bili ekipi izenačeni. S petimi zmagami je skupino C na prvem mestu sklenila Grčija. Pa je Giannis Antetokounmpo dobil eno tekmo počitka. Proti Estoniji pa je bil znova prvi strelec tekme. Za zmago 90:69 je dal 25 točk.

Osmina finala (10. in 11. september) Sobota, 10. september (Nemčija, Berlin): 12.00 Turčija - Francija

14.45 Slovenija - Belgija

18.00 Nemčija - Črna gora

20.45 Španija - Litva *Takšen je trenutni razpored tekem na uradni strani EuroBasketa, termini tekem se lahko po četrtkovih obračunih še spremenijo.

EuroBasket 2022, skupinski del, 5. krog: Skupina C: Četrtek, 8. september, Milano:

Hrvaška : Ukrajina 90:85

Bogdanović 27, 7 sk., Mavra 13; Herun 21, Bliznjuk 16, 8 sk.



Estonija : Grčija 69:90

Vene 19, Kriisa 12; Antetokounmpo 25, Slouskas 11



21.00 Velika Britanija - Italija Lestvica:

1. Grčija* 5 - 10

2. Hrvaška* 5 - 8

3. Ukrajina* 5 - 8

4. Italija* 4 - 6

5. Estonija 5 - 6

6. Velika Britanija 4 - 4 Skupina D: Četrtek, 8. september, Praga:

Finska : Nizozemska 88:67

Markkanen 22, Huff 14; De Jong 21



Češka : Izrael 88:77

Hruban 25, Vesely 16, 7 sk., Satoransky 14, 11 as., 8 sk.; Madar 16, Ginat 15



21.00 Srbija - Poljska Lestvica:

1. Srbija* 4 - 8

2. Poljska* 4 - 7

3. Finska* 5 - 7

4. Češka* 5 - 7

5. Izrael 5 - 7

6. Nizozemska 5 - 5 *že v osmini finala

