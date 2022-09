Znano, kdaj bo igrala Slovenija, na voljo še ena vstopnica za osmino finala

Slovenski košarkarji so v sredo z odliko opravili s prvim delom EuroBasketa, na katerem se bodo v osmini finala v soboto pomerili z Belgijo. Če se spored ne bo več spreminjal, bo Slovenija sobotno tekmo za uvrstitev med najboljših osem proti Belgiji igrala ob 14.45. Danes bodo sicer za dokončen razplet igrale še reprezentance v skupinah C in D, je pa že zdaj jasno, da se Slovenija, če se seveda zavihti do tja, vsaj do polfinala ne more srečati z Grčijo ali Srbijo.