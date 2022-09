Slovenci proti Francozom v boj za prvo mesto

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 5. krog Sreda, 7. september, Köln:

17.15 Francija - Slovenija

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so sinoči proti Nemčiji znova pokazali svojo vrednost in zabeležili tretjo zmago, ki jim odpira pot do tako želenega prvega mesta v skupini, s katerim bi se v uvodnih fazah izločilnih bojev v Berlinu izognili najnevarnejšim reprezentancam za odličja, Grčiji in Srbiji.

Francija je prvenstvo začela s porazom proti Nemčiji (63:76), nato pa je premagala Litvo (77:73), Madžarsko (78:74) ter Bosno in Hercegovino (81:68). Njen prvi strelec je Evan Fournier (New York Knicks) s povprečjem 15 točk na tekmo. Sledita mu Guerschon Yabusele (Real Madrid) s 14,8 in Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves, 11,3 točke), ki je z 9,3 skoka na tekmo med najboljšimi skakalci na EuroBasketu. Organizator igre je Thomas Heurtel (Real Madrid), ki ima povprečje sedem točk in 6,5 podaje na tekmo.

Slovenija in Francija sta zadnjo tekmo odigrali v polfinalu olimpijskega turnirja v Tokiu. Nicolas Batum, ki zdaj ni v reprezentanci, je v zadnji sekundi blokiral met Klemna Prepeliča in Francija je slavila z 90:89. Reprezentanci sta se srečali tudi v predtekmovanju EuroBasketa 2017 v Helsinkih, kjer je bila Slovenija boljša s 95:78, od zadnjih petih medsebojnih tekem na EP pa je Francija zmagala le v četrtfinalu v Ljubljani 2013. To bo jubilejna 20. tekma med Slovenijo in Francijo, ki vodi s 14:5, ob tem, da je Slovenija prvo zmago zabeležila šele leta 2004.