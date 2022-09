V živo: Z delnim izidom 12:2 Slovenija stvari postavila na svoje mesto

Slovenija ob 17.45 igra tretjo tekmo na evropskem košarkarskem prvenstvu v Nemčiji. Rezultat spremljamo v živo. Po zmagah proti Litvi in Madžarski je na vrsti Bosna in Hercegovina, ki je v uvodnem krogu premagala Madžarsko, v soboto pa je izgubila proti Nemčiji. Ta je na prvi nedeljski tekmi vknjižila še tretjo zmago, po dveh podaljških je s 109:107 Litvi zadala tretji poraz.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 3. krog Nedelja, 4. september, Köln:

17.45 Slovenija - Bosna in Hercegovina 21:22

Slovenija sproščeno pričakuje tretji nastop v Kölnu. Z zmago proti BiH bi si tudi teoretično zagotovila mesto v osmini finala v Berlinu, hkrati pa bi ohranila zmagoviti niz na evropskih prvenstvih, ki zdaj traja že šest let in 357 dni. Slovenija je namreč dobila vseh devet tekem na EuroBasketu 2017, dve letos v Kölnu, zadnji poraz pa je doživela v osmini finala 2015 proti Latviji.

BiH je Madžarsko premagala s 95:85, z Nemčijo pa je izgubila 82:92. Večina njene igre sloni na zvezdniku lige NBA Jusufu Nurkiću (Portland Taril Blazers) in novi okrepitvi Real Madrida Džananu Musi, ki je bil v minuli sezoni v dresu Breogana prvi strelec in MVP španskega prvenstva. Proti Nemčiji sta Musa in Nurkić skupaj dosegla dve tretjini vseh točk BiH. Ob njima imata vidni vlogi v ekipi še Miralem Halilović, ki si kruh služi v Franciji in je po dveh tekmah prvi skakalec BiH, ter naturalizirani Američan John Roberson na mestu organizatorja igre.

Nemci po dveh podaljških strli Litovce

V skupini B sta kot prvi na parket stopili gostiteljica Nemčija in Litva. Gledalci so bili v Lanxess Areni priča poslastici, ki se je končala po dveh podaljških. Veselili pa so se Nemci, ki so ob koncu rednega dela zapravili sedem točk prednosti, tako da se je tekma prevesila v prvi petminutni podaljšek, nato še v drugega. Na koncu pa 109:107 za gostitelje, ki ostajajo stoodstotni, za Litovce pa je to bil že tretji poraz. Franz Wagner je k zmagi prispeval 32 točk in dodal osem skokov, pri poražencih pa se je Jonas Valanciunas podpisal pod dvojni dvojček (34 točk, 14 skokov).

Črnogorci do druge zmage

S tekmovalnim dnem v skupini A, s katero se bo Slovenija križala v nadaljevanju prvenstva, sta začeli Črna gora in Bolgarija. Črnogorci so v drugem delu obračuna strli bolgarski odpor, vknjižili drugo zmago, tekmecu pa zadali še tretji poraz.