Slovence manj kot dan po zmagi nad Madžarsko čaka BiH

Slovenijo danes ob 17.45 čaka tretja tekma na evropskem košarkarskem prvenstvu v Nemčiji. Po zmagah proti Litvi in Madžarski je na vrsti Bosna in Hercegovina, ki je v uvodnem krogu premagala Madžarsko, v soboto pa je izgubila proti Nemčiji.

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 3. krog Nedelja, 4. september, Köln:

17.45 Slovenija - Bosna in Hercegovina

Slovenija sproščeno pričakuje tretji nastop v Kölnu. Z zmago proti BiH bi si tudi teoretično zagotovila mesto v osmini finala v Berlinu, hkrati pa bi ohranila zmagoviti niz na evropskih prvenstvih, ki zdaj traja že šest let in 357 dni. Slovenija je namreč dobila vseh devet tekem na eurobasketu 2017, dve letos v Kölnu, zadnji poraz pa je doživela v osmini finala 2015 proti Latviji.

BiH je Madžarsko premagala s 95:85, z Nemčijo pa je izgubila 82:92. Večina njene igre sloni na zvezdniku iz lige NBA Jusufu Nurkiću (Portland Taril Blazers) in novi okrepitvi Real Madrida Džananu Musi, ki je bil v minuli sezoni v dresu Breogana prvi strelec in MVP španskega prvenstva. Proti Nemčiji sta Musa in Nurkić skupaj dosegla dve tretjini vseh točk BiH. Ob njima imata vidni vlogi v ekipi še Miralem Halilović, ki si kruh služi v Franciji in je po dveh tekmah prvi skakalec BiH, ter naturalizirani Američan John Roberson na mest organizatorja igre.

V skupini B bosta danes na sporedu še obračuna Litve in Nemčije ter Francije in Madžarske. Na delu pa bodo tudi reprezentance v skupini A, s katero se bo Slovenija križala v nadaljevanju prvenstva. Reprezentance v skupinah C in D pa so danes proste.

EuroBasket 2022, skupinski del, 3. krog: Skupina B: Nedelja, 4. september, Köln:

14.30 Litva - Nemčija

17.45 Slovenija - Bosna in Hercegovina

20.30 Francija - Madžarska Lestvica:

1. Nemčija 2 tekmi - 4 točke

4. Slovenija 2 - 4

2. Francija 2 - 3

3. Bosna in Hercegovina 2 - 3

5. Litva 2 - 2

6. Madžarska 2 - 2 Skupina A: Nedelja, 4. september, Tbilisi:

13.30 Bolgarija - Črna gora

16.15 Španija - Belgija

19.00 Turčija - Gruzija Lestvica:

1. Španija 2 - 4

2. Turčija 2 - 4

3. Črna gora 2 - 3

4. Belgija 2 - 3

5. Gruzija 2 - 2

6. Bolgarija 2 - 2

Preberite še: