Slovenski košarkarji pred drugo oviro

EuroBasket 2022, skupinski del, skupina B, 2. krog Sobota, 3. september, Köln:

20.30 Madžarska - Slovenija

Slovenija je v uvodnem nastopu v Nemčiji zasluženo premagala enega od favoritov za najvišja mesta, predvsem pa je navdušila z borbeno in ekipno predstavo. Uspeh so igralci proslavili v svojem slogu, včerajšnji prosti dan izkoristili za ogled lokalnih znamenitosti in večerni trening, misli pa so zdaj že usmerjene proti Madžarski, ki je v prvem krogu izgubila z Bosno in Hercegovino s 85:95.

Slovenija in Madžarska sta se do zdaj srečali trinajstkrat, desetkrat so slavili slovenski košarkarji, Madžarska pa je edino zmago na uradnih tekmah dosegla tik pred pandemijo covid-19 leta 2020, ko je v kvalifikacijah prav za ta EuroBasket v Sombotelu slavila s 77:75.

Slovenijo v nadaljevanju predtekmovanja v skupini B čakajo še tri tekme. V nedeljo ob 17.45 Bosna in Hercegovina, v torek ob 20.30 gostiteljica Nemčija in v sredo ob 17.15 Francija. V osmino finala se bodo uvrstile po štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine, slovenska skupina C se bo v nadaljevanju križala s skupino D.

EuroBasket 2022, skupinski del, 2. krog: Skupina B: Sobota, 3. september, Köln:

14.30 Nemčija - Bosna in Hercegovina

17.45 Litva - Francija

20.30 Madžarska - Slovenija Lestvica:

1. Nemčija 1 tekma - 2 točki

2. Bosna in Hercegovina 1 - 2

3. Slovenija 1 - 2

4. Litva 1 - 1

5. Madžarska 1 - 1

6. Francija 1 - 1 Skupina A: Sobota, 3. september, Tbilisi:

13.30 Črna gora - Belgija

16.15 Bolgarija - Turčija

19.00 Gruzija - Španija Lestvica:

1. Španija 1 tekma - 2 točki

2. Turčija 1 - 2

3. Belgija 1 - 2

4. Gruzija 1 - 1

5. Črna gora 1 - 1

6. Bolgarija 1 - 1 Skupina C: Sobota, 3. september, Milano:

14.15 Velika Britanija - Hrvaška

17.00 Estonija - Ukrajina

21.00 Grčija - Italija Lestvica:

1. Ukrajina 1 tekma - 2 točki

2. Italija 1 - 2

3. Grčija 1 - 2

4. Hrvaška 1 - 1

5. Estonija 1 - 1

6. Velika Britanija 1 - 1 Skupina D: Sobota, 3. september, Praga:

14.00 Finska - Poljska

17.30 Češka - Srbija

21.00 Nizozemska - Izrael Lestvica:

1. Srbija 1 tekma - 2 točki

2. Poljska 1 - 2

3. Izrael 1 - 2

4. Finska 1 - 1

5. Češka 1 - 1

6. Nizozemska 1 - 1

