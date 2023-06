V živo: Slovenke na odločilnem boju

EuroBasket (Ž), 2. krog:

Petek, 16. junij:

Lestvica skupine C:



1. Francija 2 tekmi - 4 točke

2. Velika Britanija 2 - 3

3. Slovenija 1 - 1

4. Nemčija 1 - 1

Slovenski strokovni štab je pred začetkom EuroBasketa v Ljubljani slutil, da bo tekma z Nemčijo ključna za osvojitev vsaj tretjega mesta v skupini, ki vodi v repasaž za četrtfinale. Britanke so bile s svojo fizično močjo in višino izjemno neugoden tekmec za izbranke grškega selektorja na klopi Slovenije Georgiosa Dikaiulakosa.

Nemčija, ki je včeraj v prvem krogu izgubila proti Franciji s 50:58, eni od favoritinj prvenstva za najvišja mesta in srebrni reprezentanci z zadnjih petih EuroBasketov, je Sloveniji bolj po meri.

Slovenske igralke so bile po uvodnem porazu jasno razočarane, vendar so v en glas trdile, da bodo hitro pozabile na Veliko Britanijo in vse sile usmerile v obračun z Nemčijo. Hkrati so poudarile, da cenijo podporo gledalcev v Stožicah, saj jim daje dodatno energijo. "Upam, da jih bo tudi proti Nemčiji toliko kot prvi dan. Škoda, da v končnici tekme nismo izkoristile te podpore s tribun. Verjamem, da se bomo tudi danes borile do zadnjega diha in skušale vpisati prvo zmago," je dejala kapetanka Teja Oblak.

Teja Oblak je na prvi tekmi dosegla 25 točk. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

V soboto bo na EP prost dan, v nedeljo prav tako ob 18. uri pa se bo Slovenija srečala še s Francijo.

V četrtfinale se bodo neposredno uvrstile le zmagovalke skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka dodatna tekma za mesto med osmimi najboljšimi ekipami v Evropi. Skupina C se bo v t. i. repasažu križala s skupino D, ki bo prav tako igrala v Stožicah in v kateri so Srbija, Turčija, Slovaška in Madžarska. Za Slovenijo bo to četrti zaporedni nastop na EP. Na prvem leta 2017 v Pragi je bila 14., leta 2019 v Beogradu in leta 2021 v Franciji pa je tekmovanje končala v repasažu in zasedla končno deseto mesto.

Seznam reprezentantk na EuroBasketu 2023: Eva Lisec, Teja Oblak, Tina Cvijanovič, Hana Ivanuša, Tina Jakovina, Eva Rupnik, Zala Friškovec, Lara Kozina Bubnič, Ajša Sivka, Lea Debeljak, Gala Kramžar, Blaža Čeh

