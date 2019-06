Slovenke danes proti Turčiji, nastop Eve Lisec pod vprašajem

Ne glede na to, ali bo članica začetne peterke selektorja Damirja Grgića danes nared za igro, slovenske igralke obljubljajo, da bodo šle tudi proti Turčiji, ki je uvodni obračun z Italijo izgubila s 54:57.

"Pred nami sta še vsaj dve tekmi in na obeh sta zmagi dosegljivi. Treba je čim prej pozabiti na poraz in se maksimalno zbrati za naslednjo preizkušnjo," pravi selektor Grgić, Teja Oblak pa se spominja izkušnje s premiernega eurobasketa za Slovenijo pred dvema letoma.

Damir Grgić še upa, da bo lahko računal na pomoč Eve Lisec. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Tudi v Pragi smo nesrečno izgubile uvodno tekmo proti Franciji, nato pa naslednji premagale Grčijo. Verjamem, da smo sposobne premagati Turčijo, seveda pa bo ključno, da odigramo pametno tekmo in da ne popustimo v obrambi, kot smo to naredile proti Madžarski," je dejala Oblakova.

V soboto bo v Nišu prost dan, v nedeljo pa Slovenijo ob 18.30 čaka še obračun z Italijo, ki bo morda odločilen za uvrstitev na eno od prvih treh mest v skupini, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje.

Nesrečni poraz z Madžarsko

Slovenske košarkarice so dobro odprle tekmo, vodile so tako rekoč skozi celotno srečanje. Poraz je predvsem posledica poškodbe najvišje košarkarice v slovenski izbrani vrsti, Eve Lisec. Ob vodstvu s 65:55 je Liščeva nerodno pristala ob enem izmed metov, si poškodovala mišico na nogi in v solzah zapustila igrišče. Do konca tekme ni več zaigrala, ni pa še znano, kako huda je poškodba 193 centimetrov visoke košarkarice. V zadnjem delu je pet osebnih napak prejela še Shante Evans, zato so Slovenke do konca srečanja nastopale oslabljene pod obema košema.

Slovenske košarkarice so dve minuti do konca še vodile s 83:82, nato pa so do konca tekme dosegle le še točko. Na drugi strani je na sceno v zadnjih minutah stopila Yvonne Turner, ki je v štirih minutah dosegla devet točk. Najboljše strelke pri Sloveniji so bile Teja Oblak z 21 točkami, Shante Evans z 18 in Eva Lisec, ki jih je zbrala 13.

Slovenske košarkarice šele drugič igrajo v družbi najboljših evropskih ekip. Ob krstnem nastopu pred dvema letoma v Pragi so končale na 14. mestu med 16 reprezentancami, v predtekmovanju pa so premagale Grčijo ter izgubile proti Franciji in Srbiji.

Fotogalerija s prve tekme slovenske reprezentance (foto: Vid Ponikvar):

Iz skupine neposredno v četrtfinale potuje prvouvrščena ekipa. Reprezentance, ki bodo osvojile drugo ali tretje mesto, bodo morale odigrali še dvoboj repasaža za vstop med osem najboljših. Tekme izločilnega dela bodo dekleta odigrala v Beogradu. Slovenska skupina C se bo v nadaljevanju prvenstva križala s skupino D, v kateri se merijo Belorusija, Rusija, Belgija in Srbija.

Evropsko prvenstvo, skupina C:

Lestvica:

