Poškodba Krofliča, krizne minute, nagajajo sodniki, a Slovenija ostaja v igri za finale #vŽivo

Slovenska reprezentanca mlajših članov igra polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji nasproti stoji Francija (18.30), zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Po prvem polčasu Slovenija vodi z 52:47. Brez poškodovanega Urbana Krofliča in Marka Padjena je domača ekipa še naprej dobro držala korak s Francozi. Pred zadnjimi minutami je bilo 70:70.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij:

Foto: Luka Kotnik Zasedba selektorja Danijela Radosavljevića je za zdaj na domačem prvenstvu upravičila visoka pričakovanja. Na prvih petih dvobojih je tekmece premagala s povprečno razliko 25 točk, statistično gledano je najučinkovitejša reprezentanca na prvenstvu, zbrala je tudi največ podaj, med desetimi najboljšimi posamezniki pa ima Urbana Krofliča in Marka Padjena. Za generacijo slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je to tretji polfinale po evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici, hkrati pa tretja priložnost, da preskoči polfinalno oviro. Na obeh omenjenih tekmovanjih je na koncu osvojila bron.

Urban Kroflič je dal v sedmih minutah osem točk. Sredi druge četrtine se je poškodoval in ni več igral. Foto: Luka Kotnik Na krilih glasnih domačih navijačev je Slovenija pogumno krenila v tekmo in v četrti minuti povedla s 14:10. Še pred koncem prve četrtine je Francija prišla do izenačenja, s parketa pa je odšepal Kroflič. Po prvih 10 minutah je bilo 27:25. Že sredi druge četrtine je tretjo osebno napako dobil Padjen, a so Slovenci v napeti tekmi še naprej ohranjali minimalno vodstvo.

Minuto pred koncem prvega polčasa je atraktivno zabil Vit Hrabar (49:44), a pri tem grdo padel na parket. K sreči se je pobral nepoškodovan. S trojko Lovra Bolharja je zatem Slovenija prišla do najvišje prednosti na tekmi, za osem točk (52:44). Polčas se je končal z izidom 52:47. Slovenija je zadela kar devet trojk. Z devetimi točkami je bil najboljši strelec domače izbrane vrste Padjen, Kroflič jih je dal osem, po sedem pa Filip Petkovski in Samed Grošić.

Lovro Faganel Foto: Luka Kotnik

Brez poškodovanega Krofliča in Padjena, ki je bil zaradi treh osebnih napak sprva na klopi, je tretjo četrtino Slovenija začela v napadalnem krču. V prvih petih minutah je Francija naredila delni izid 16:8 in tako povedla s 63:60. Po nekaj izvrstnih akcijah Padjena, ki je bil že pri 15 točkah, je bilo pred zadnjimi 10 minutami ne semaforju 70:70.

Zadnja četrtina se je začela s tehnično napako Padjenu, njegovo četrto osebno napako in spet je moral za nekaj časa na klop. Francija je osem minut pred koncem prišla do najvišje prednosti, za sedem točk (71:78). Padjen je moral nazaj v igro. Sodniki so imeli strog kriterij za Slovence, pet minut do konca je bilo po peti osebni napaki konec tekme za Leona Zdravkovića.

V drugem polfinalu ob 21. uri bosta igrali Španija in Srbija. Tekma za tretje mesto je v nedeljo ob 16.30, finale pa ob 19. uri.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij: