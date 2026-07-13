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Avtorji:
M. P., Š. L.

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
19.20

Osveženo pred

21 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Danijel Radosavljević Romunija

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 19.20

21 minut

EP v košarki do 20 let, skupinski del, 3. krog

Neporaženi Slovenci v prvem polčasu nasuli 56 točk #vŽivo

Avtorji:
M. P., Š. L.

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slovenska reprezentanca U20 Vit Hrabar | Vit Hrabar | Foto Aleš Fevžer

Vit Hrabar

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se v zadnjem, tretjem krogu skupinskega dela domačega evropskega prvenstva v Stožicah meri še z Romunijo 818.30). Slovenci so po dveh odigranih tekmah še stoodstotni. Tretjo so začeli še bolje, saj so prvo četrtino dobili s 30:14, ob polčasu pa vodili s 56:26. Mark Padjen je dal 10 točk, Urban Kroflič devet, Vit Hrabar osem, Lovro Bolhar in Mark Ciperle po sedem.

EuroBasket 2026 do 20 let, tretji krog:

Ponedeljek, 13. julij:

Vsi napredujejo v izločilne boje

Urban Kroflič | Foto: Aleš Fevžer Urban Kroflič Foto: Aleš Fevžer V Ljubljani je na sporedu še zadnji, tretji krog skupinskega dela U20 EuroBasketa 2026 v sodelovanju z I Feel Slovenia, ki bo določil končni vrstni red v vseh štirih skupinah pred začetkom izločilnih bojev. Na parket obeh dvoran v Stožicah bo stopilo vseh 16 reprezentanc. Po zaključku vseh tekem bodo znani pari osmine finala, s katero se v sredo začenja odločilni del prvenstva.

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vseh 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.

Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

EuroBasket 2026 do 20 let, tretji krog:

Ponedeljek, 13. julij:

Lestvica slovenske skupine:

Vse skupine:

slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, Urban Kroflič
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