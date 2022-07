Edo Murić ostaja v Cedeviti Olimpiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nov teden, novi prestopi in podaljšanja zvestobe trenutnim delodajalcem ... Tudi tokrat za vas zbiramo podatke s košarkarske tržnice.

Murić ostaja zvest Cedeviti Olimpiji

Teden začenjamo s košarkarjem Edom Murićem, ki ostaja del košarkarske zasedbe iz Ljubljane, Cedevite Olimpije. Krilni center in sokapetan slovenske moške članske košarkarske reprezentance, ki je kot prvi košarkar postal del novonastalega kolektiva leta 2019, bo še naprej del ekipe aktualnih slovenskih državnih, pokalnih in superpokalnih prvakov, so danes potrdili v klubu.

"Pred tremi leti smo v Ljubljani začeli pisati zgodbo Cedevite Olimpije, ki je v tem obdobju napredovala iz sezone v sezono in verjamem, da bomo tudi v prihodnje nadaljevali v enakem ritmu. Vesel sem, da ostajam v Ljubljani. Že zdaj vse navijače vabim, da se nam pridružijo na vseh naših domačih tekmah, in da še naprej skrbijo za vzdušje v Stožicah in Tivoliju," je za klubsko spletno stran povedal 30-letni Murić.

Za Murićem je zelo dobra sezona, v kateri je v evropskem pokala v povprečju dosegal 10,4 točke, 5,2 skoka, 1,4 asistence in 1,0 pridobljene žoge na tekmo, v regionalni ligi Aba pa je beležil 9,4 točke, 4,9 skokov, 1,3 asistence in 0,9 pridobljene žoge na obračun.

Letošnjega februarja je bil Murić na finalnem turnirju slovenskega košarkarskega pokala Spar na Kodeljevem, na katerem je Cedevita Olimpija osvojila svoj 21. pokalni naslov v samostojni Sloveniji, izbran za najkoristnejšega igralca turnirja.

Veliki up francoske košarke zapustil Asvel

Kar 219 cm visoki in komaj 18-letni veliki up francoske košarke Victor Wembanyama po enem letu zapušča Asvel, igralsko kariero pa bo nadaljeval pri klubu iz francoske prestolnice - Metropolitans 92.

Obetavnemu francoskemu krilnemu-centru številni košarkarski strokovnjaki napovedujejo bogato kariero. Zanimanje za njegove usluge so že pokazale številne ekipe v severnoameriški ligi NBA, drugo leto naj bi se udeležil tudi nabora v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Wembanyama je v minuli sezoni za Asvel odigral 13 tekem, na njih je v povprečju dosegal 6,5 točke in 3,8 skoka.

