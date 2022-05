Ljubljančani želijo narediti konec

V Domžalah se bosta drevi ob 20.30 v tretji tekmi finala državnega prvenstva pomerila Helios Suns in Cedevita Olimpija. Ljubljančani imajo priložnost, da že danes zaključijo serijo in se veselijo devetnajstega naslova državnega prvaka.

Veliko presenečenje bi bilo, če bi košarkarji Helios Suns premagali Cedevito Olimpijo, ki ima bistveno bolj kakovostno moštvo z veliko širine. Pričakovan scenarij je, da bodo izbranci Jurice Golemca danes vknjižili še tretjo zmago in s 3:0 osvojili naslov državnega prvaka.

S tem bi prišli do tretje domače krone v tej sezoni, potem ko so bili najboljši že v superpokalu in pokalu Spar. Na prvih dveh tekmah so imeli sicer nekaj težav z Domžalčani, a so jih na koncu vedno zlomili. Na prvi tekmi v Domžalah so zmagali z 81:66, pred domačim avditorijem s 87:75.

"V Domžalah moramo prikazati najboljšo predstavo v tem finalnem nizu. Igrati moramo odgovorno, agresivno ter pametno v obrambi in napadu. Dati moramo vse od sebe, da serijo zaključimo takoj. Imamo tri zaključne žogice, izkoristiti pa moramo prvo, da dosežemo svoj cilj in postanemo državni prvaki," pravi trener Golemac.

Za Olimpijo je to sedemindvajseti finale DP. Deset jih je zaključila brez poraza, nazadnje lani proti Krki.

Glede na zapise tujih medijev se zna zgoditi, da bo današnja tekma zadnja Jake Blažiča v vrstah Cedevite Olimpije, saj se zanj resno zanima turški Bahčešehir. Morda bo kapetan zmajev že danes lahko kaj več povedal na to temo.