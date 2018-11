Primorci meljejo naprej, v Srbiji slavili s stotico

Košarkarji Sixt Primorske so s 103:65 ugnali Vršac in nanizali še deveto zmago. Lane Harris je k podaljšanju niza neporaženosti prispeval 20 točk, še šest več jih je dodal Tadej Ferme.

Foto: Vid Ponikvar

Vodilno moštvo druge lige ABA Sixt Primorska nadaljuje prevlado. Primorci so se v 9. krogu znesli pri predzadnjem moštvu tekmovanja Vršcu. Srbsko moštvo so odpravili s kar 103:65 in mu zadali osmi poraz sezone, sami pa ostali neporaženi. Najbolj razpoložena sta bila Tadej Ferme s 26 točkami in Lance Harris, ki se je ustavil pri 20 točah. Igralci Heliosa in Rogaške bodo na delu v sredo.