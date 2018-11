Bodo Primorci ostali nedotaknjeni?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Sixt Primorske, ki so vodilni v drugi ligi ABA, bodo v 9. krogu tega tekmovanja odigrali obračun z Vršcem in skušali zadržati niz neporaženosti. Igralci Heliosa in Rogaške bodo na delu v sredo.