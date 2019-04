Primorci začenjajo misijo ABA liga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo z obračunom v Kopru med domačo Sixt Primorsko in makedonskim MZT-jem začela finalna serija druge ABA lige. Primorci, ki so v tej sezoni ABA lige, na 51 tekmah, zmagali kar 43-krat, bi z zmago v finalni seriji in naslovom prvakov druge ABA lige postali sedmi slovenski klub v regionalni ligi.