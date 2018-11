Dragić v gosteh pri Brooklynu, bo Dončiću v tretje uspelo?

V ligi NBA bo v sredo ponovno slovenski večer. Goran Dragić bo z Miamijem gostoval v New Yorku pri Brooklynu, ki je s šestimi zmagami in osmimi porazi na lestvici tik pred Miamijem. Luka Dončić se bo z Dallasom že v tretjič v tej sezoni pomeril s košarkarji Utah, ki so bili na obeh preteklih tekmah v tej sezoni boljši od Mavericks. Vodilna ekipa vzhodne konference Toronto bo gostila Detroit, zanimivo bo tudi na tekmi Orlanda in Philadelphie, za katero bo prvič zaigral problematični Jimmy Butler.